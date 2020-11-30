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No Focus do BC

Previsão de superávit comercial em 2020 sobe para US$ 57,90 bi

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:29
Números
Um mês atrás, a previsão era de US$ 58,70 bilhões Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, de superávit comercial de US$ 57,73 bilhões para US$ 57,90 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 58,70 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 55,10 bilhões para US$ 56,50 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,00 bilhões.
No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 3,80 bilhões para US$ 3,25 bilhões, ante US$ 3,80 bilhões de um mês antes.
Para 2021, a projeção de rombo passou de US$ 18,50 bilhões para US$ 17,40 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 18,50 bilhões.
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2020 seguiu em US$ 45,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 50,00 bilhões. Para 2021, a expectativa permaneceu em US$ 60,00 bilhões, ante US$ 65,00 bilhões de um mês antes.

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