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Durante pandemia

Presidente vai ampliar lista de atividades essenciais

Ao serem classificados como essenciais, as atividades e serviços podem continuar em operação mesmo na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 10:46

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 10:46

Pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, na terça-feira (31)
Jair Bolsonaro Crédito: sac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse no domingo (10), que vai ampliar o rol de atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19, ou seja, autorizadas a funcionar a despeito das medidas de distanciamento social. "Amanhã (segunda, dia 11) devo botar mais algumas profissões como essenciais. Vou abrir, já que eles não querem abrir, a gente vai abrindo aí", afirmou Bolsonaro a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada.
Na quinta-feira (7), Bolsonaro decretou que as atividades industriais e a construção civil também são essenciais em meio ao avanço do novo coronavírus.
O presidente é crítico a restrições ao trabalho e comércio durante a pandemia. A medida foi adotada no mesmo dia em que Bolsonaro, acompanhado de um grupo de empresários e ministros, foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir que medidas restritivas nos Estados sejam amenizadas.
Além da construção civil e de atividades industriais, o governo já tinha classificado como essenciais diversas atividades, como indústrias químicas e petroquímicas de matérias primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e produção, transporte, entre outras.

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