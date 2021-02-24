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Na esteira da gasolina

Preço médio do etanol sobe em 24 Estados e no DF, diz ANP

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 2,02% na semana de 14 a 20 de fevereiro

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:53

Publicado em 

24 fev 2021 às 08:53
Os preços médios do etanol hidratado subiram em 24 Estados e no Distrito Federal na última semana e caíram no Rio de Janeiro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas, do Estadão/Broadcast. No Amapá não houve apuração. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 2,02% na semana de 14 a 20 de fevereiro ante a anterior, de R$ 3,311 para R$ 3,378 o litro.
Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 3,223, alta de 2,58% ante a semana anterior. No Rio de Janeiro, o biocombustível recuou 2,62%, para R$ 4,128. A maior alta semanal, de 4,90%, foi verificada em Tocantins, para R$ 4,004.
O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,05 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 3,223, foi verificado também em São Paulo. O preço máximo individual, de R$ 5,399 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 4,468.

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COMPETITIVIDADE

Os preços médios do etanol na semana de 14 a 20 de fevereiro mostraram-se vantajosos em comparação com os da gasolina em apenas quatro Estados brasileiros. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, com paridade de 66,11%, 69,92%, 67,36% e 69,66%, respectivamente, entre o preço do etanol e da gasolina.
Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente
Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente Crédito: freepik
O levantamento da ANP considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 68,70% entre os preços médios de etanol e gasolina.

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