Preço médio do etanol cai em 15 Estados e sobe em outros 11 e no DF, diz ANP

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,49% na semana ante a anterior, de R$ 3,758 para R$ 3,814 o litro. Crédito: Freepik

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 15 Estados e subiram em outros 11 e no Distrito Federal na semana entre 18 e 24 de abril, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,49% na semana ante a anterior, de R$ 3,758 para R$ 3,814 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 3,587, alta de 1,30% ante a semana anterior.

O preço mínimo registrado nesta semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,379 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 3,521, em Mato Grosso.

O preço máximo, de R$ 5,899 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 5,179.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 1,13%. O Estado com maior queda no período foi Mato Grosso, onde o litro recuou 15,34%.