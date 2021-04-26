Balança comercial tem superávit de US$ 2,718 bilhões na 4ª semana de abril

Em abril, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 8,896 bilhões. Crédito: Pixabay

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,718 bilhões na quarta semana de abril. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,564 bilhões e importações de US$ 2,846 bilhões.

Em abril, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 8,896 bilhões, com exportações em US$ 20,814 bilhões e importações de US$ 11,917 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 16,806 bilhões.

As exportações registraram aumento de 57,7% em abril, com crescimento de US$ 174,1 milhões( 61,0%) em Agropecuária, de US$ 115,36 milhões ( 61,8%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 214,57 milhões ( 52,9%) em produtos da Indústria de Transformação.