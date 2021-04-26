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Comércio Exterior

Balança comercial tem superávit de US$ 2,718 bilhões na 4ª semana de abril

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,564 bilhões e importações de US$ 2,846 bilhões

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 15:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 15:53
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
Em abril, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 8,896 bilhões.  Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,718 bilhões na quarta semana de abril. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,564 bilhões e importações de US$ 2,846 bilhões.
Em abril, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 8,896 bilhões, com exportações em US$ 20,814 bilhões e importações de US$ 11,917 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 16,806 bilhões.
As exportações registraram aumento de 57,7% em abril, com crescimento de US$ 174,1 milhões( 61,0%) em Agropecuária, de US$ 115,36 milhões ( 61,8%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 214,57 milhões ( 52,9%) em produtos da Indústria de Transformação.
Já as importações subiram 39% no período, com queda de US$ 0,21 milhões (-1,1%) em Agropecuária; crescimento de US$ 2,98 milhões (8,5%) em Indústria Extrativa e expansão de US$ 213,21 milhões (41,8%) em produtos da Indústria de Transformação.

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