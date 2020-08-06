Preço do etanol tem diferença de até 18% entre regiões do Brasil

O Centro-Oeste, é a única região em que o etanol compensa financeiramente, segundo o levantamento, em relação a gasolina Crédito: Divulgação

O preço médio do etanol chega a ter uma variação de até 18% entre as diferentes regiões do Brasil, segundo dados compilados pela Ticket Log referentes ao mês de julho.

No Norte, região com litro mais caro, a média do valor do etanol nos postos foi de R$ 3,582. Já no Centro-Oeste, onde o combustível é mais barato, o litro custou, em média, R$ 2,951. No Sudeste, o litro do combustível saiu por uma média de R$ 3,216; no Sul, R$ 3,474; e, no Nordeste, R$ 3,507.

O Centro-Oeste, aliás, é a única região em que o etanol compensa financeiramente, segundo o levantamento, em relação a gasolina, vendida em média a R$ 4,330 o litro. Isso se deve a um cálculo básico usualmente aplicado por motoristas, em que se divide o preço do etanol pelo da gasolina.

Se o resultado da divisão for inferior a 0,7, que é o caso do Centro-Oeste, o etanol será mais vantajoso. Já se o valor superar os 0,7, o que ocorre nas demais regiões do país, a gasolina compensará mais. Nos carros flex, o consumo de álcool é, em média, 30% maior do que o da gasolina, o que justifica o índice.

Ainda segundo o levantamento, o Rio Grande do Norte foi o estado em que houve, em julho, maior alta tanto do etanol (5,40%, para R$ 3,808) quanto da gasolina (10,58%, para R$ 4,546).