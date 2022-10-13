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Benefícios sociais

Prazo para atualizar o CadÚnico termina nesta sexta (14); veja como fazer pela internet

Atualização pode ser feita pelo aplicativo; para alterar dados é preciso ir a um posto de atendimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 15:24

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 15:24

Ana Paula Branco

SÃO PAULO - Cerca de 263 mil famílias do Auxílio Brasil iniciaram outubro com os dados do CadÚnico (Cadastro Único) desatualizados e têm até esta sexta-feira (14) para corrigir as informações. "Caso não atendam ao prazo, em novembro terão seus benefícios bloqueados para saque", afirma o Ministério da Cidadania.
Foram convocadas para a revisão cadastral mais de 1,4 milhão de famílias inscritas no Cadastro Único, sendo 757 mil beneficiárias do Auxílio Brasil, segundo o governo.
Auxílio Brasil
Auxílio Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A revisão de dados é feita todos os anos pelo governo federal. As famílias com informações desatualizadas são convocadas pelo extrato de pagamento do benefício ou na conta de energia elétrica para corrigir a situação. De acordo com as regras do programa, os dados devem ser atualizados a cada dois anos.
A atualização também é obrigatória sempre que o beneficiário mudar de endereço ou de telefone, tiver alguma alteração em sua renda mensal ou no estado civil, houver algum nascimento, adoção ou morte de membro da família.
Caso a família fique mais de quatro anos sem atualizar os dados, seu registro pode ser excluído do CadÚnico.

CONFIRA SE OS DADOS ESTÃO CORRETOS

O beneficiário pode acessar o aplicativo do Cadastro Único para consultar sua situação cadastral. O download para Android está disponível pelo Google Play. Para aparelhos iOS, acesse a Apple Store.
Se todos os dados estiverem corretos, basta confirmar a atualização pelo próprio aplicativo. Caso tenha que alterar algum dado, será preciso ir a um posto de atendimento do programa social no município.

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Como os mais pobres devem pagar a conta da criação de benefícios sociais

O Responsável pela Unidade Familiar (RF), deve levar seu CPF ou título de eleitor e também, pelo menos, um documento para cada pessoa da família, dentre os seguintes:
  • Certidão de nascimento  
  • Certidão de casamento 
  • CPF 
  • RG 
  • Carteira de trabalho 
  • Título de eleitor  
  • Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), se a pessoa for indígena
Até dezembro deste ano, todas as famílias regularmente cadastradas no Cadastro Único que atendem aos critérios de elegibilidade do Auxílio Brasil recebem, no mínimo, R$ 600 por mês. Neste mês, mais de 21,1 milhões de famílias serão atendidas.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

O pagamento de outubro do Auxílio Brasil foi antecipado em uma semana. O calendário começou terça (11) para benefícios com final de NIS 1 e termina dia 25.
Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Com o cartão do Auxílio Brasil é possível fazer compras no débito e saques em terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

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Auxílio Brasil: cuidados e vantagens do empréstimo consignado

Na última sexta-feira (7), o Ministério da Cidadania autorizou a Caixa e mais 11 instituições a realizar empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).
A Caixa vai começar a oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil a partir desta terça-feira nas agências e em lotéricas.
Os interessados poderão contratar o crédito com 24 parcelas de até R$ 160 mensais. A taxa de juros será de 3,45% ao mês –um pouco abaixo do teto de 3,5% ao mês fixado pelo Ministério da Cidadania, mas ainda acima do limite de juros válido para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

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