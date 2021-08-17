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Pandemia

Powell: ainda não está claro se variante Delta terá grande impacto sobre economia

"O sistema financeiro está forte agora e atravessou a pandemia como uma fonte de força", avaliou Powell, ao comparar a atual crise com a Grande Recessão de 2008/2009

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:12
O novo coronavírus causa da Covid-19
Segundo Powell, ainda não está claro se variante Delta terá grande impacto sobre economia Crédito: Freepik
Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o impacto da variante Delta sobre a economia dos Estados Unidos ainda "não está claro", mas disse que a pandemia de covid-19 ainda "está conosco" e deve seguir desta forma por "algum tempo". Durante sessão de perguntas e respostas com professores e estudantes nesta terça-feira (17), o dirigente disse que a crise sanitária ainda lança uma "sombra sobre a produtividade" e os EUA não podem "declarar vitória" neste assunto.
Segundo Powell, o país não vai "simplesmente retornar" à economia do período anterior à pandemia de coronavírus.
Powell notou ainda que os empregos e a atividade do setor de serviços no país tem se recuperado mais lentamente. "Esta é uma parte da economia que está longe de se recuperar plenamente", disse.
O setor financeiro, porém, não é uma fonte de riscos no momento, afirmou o banqueiro central. "O sistema financeiro está forte agora e atravessou a pandemia como uma fonte de força", avaliou Powell, ao comparar a atual crise com a Grande Recessão de 2008/2009.
O dirigente ainda afirmou que o uso de dinheiro digital tem se tornado "cada vez mais importante" na sociedade americana, e a possível adoção de uma moeda digital pelo Fed é uma "questão desafiadora e muito interessante".

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