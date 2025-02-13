Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em pagamentos

Print de tela de celular mostra problema durante transação no Pix Crédito: Reprodução

Usuários do Pix relataram ter problemas para fazer transferências e pagamentos na manhã desta quinta-feira (13). O problema atinge clientes de várias instituições financeiras, que relataram que a instabilidade é generalizada.

O site Downdetector, que mapeia relatos de problemas com serviços online, aponta um pico de reclamações sobre o Pix às 9h17 desta quinta, com mais de 4.100 relatos.

Os problemas se refletem nos índices de reclamação de vários bancos, incluindo os cinco maiores do país — Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Fintechs como Nubank e Inter também foram alvo de relatos de problemas.

Procurados, os bancos direcionaram a demanda ao Banco Central. O Banco do Brasil informou que os serviços no banco estão normalizados.