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Até domingo (25)

Pilotos e comissários suspendem greve às vésperas de Natal

Os pilotos e comissários pedem reposição da inflação acumulada pelo INPC e aumento real de 5%. A primeira proposta das empresas aéreas previa aumento real de 0,5%

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 09:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 dez 2022 às 09:26
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) confirmou nesta sexta-feira (23) a suspensão da greve até o resultado da votação da nova proposta de convenção coletiva, que será divulgado às 12h30 de domingo (25).
As empresas propõem reajuste de 6,9%, equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é de 5,97%, mais 1%. Os pilotos e comissários pedem reposição da inflação acumulada pelo INPC e aumento real de 5%. A primeira proposta das empresas aéreas previa aumento real de 0,5%.
O sindicato das empresas aéreas diz que o preço das passagens foi impactado pela pandemia, pela desvalorização do real frente ao dólar e pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, que causou o aumento no preço do petróleo.
Para aeroportos da Infraero, é possível acessar o site da empresa e verificar o status dos voos. Alguns terminais também fornecem painéis similares em seus sites, como o aeroporto de Viracopos.

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