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Crise

PIB contraiu 11,2% no 2º trimestre, mostra 1ª prévia de indicador da FGV

Tombo de abril foi o principal responsável pelo desempenho negativo no trimestre, já que, isoladamente em junho, o IAE registrou alta de 0,7% ante maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:14

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:14

O Produto Interno Bruto (PIB) encolheu 11,2% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2020, segundo a primeira prévia do Indicador de Atividade Econômica (IAE) de junho, divulgado nesta terça-feira (4) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O tombo de abril foi o principal responsável pelo desempenho negativo no trimestre, já que, isoladamente em junho, o IAE registrou alta de 0,7% ante maio.
A dívida pública chegou a 85,5% do PIB em junho
Em relação ao segundo trimestre de 2019, a queda na atividade econômica apontada pelo IAE foi de 11,7% Crédito: Burak K/ Pexels
Em relação ao segundo trimestre de 2019, a queda na atividade econômica apontada pelo IAE foi de 11,7%. "Em junho o recuo da atividade foi de 9,4%, na mesma base de comparação, resultado melhor do que o observado em maio (-12,7%). Com esses resultados, a taxa acumulada em 12 meses até junho chega a -2,2% e o acumulado no 1º semestre do ano a -5,8%", diz a nota divulgada há pouco pela FGV.
O IAE procura antecipar a tendência da economia brasileira a partir da divulgação de três versões com base na divulgação das principais pesquisas mensais de atividade divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).
Mais cedo nesta terça-feira (4), ao divulgar a PIM-PF, o IBGE informou que a produção industrial avançou 8,9% em junho ante maio.

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