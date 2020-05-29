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Crise econômica

PIB brasileiro tem queda semelhante à de países da América

Perspectiva do Produto Interno Bruto (PIB) até 2021 é pior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 11:34

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:34

Queda no PIB
Queda no PIB Crédito: Pixabay
A retração de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre de 2020, na comparação com os três meses anteriores, foi semelhante à verificada em outros países da América, onde o vírus se disseminou em momento posterior ao verificado na Ásia e Europa.
Há dois fatores, no entanto, que levam a previsões de que o país terá um dos piores desempenhos entre as principais economias mundiais neste e no próximo ano, com risco de retroceder uma década, aos níveis de 2010.
Em primeiro lugar, o país vem de um período marcado pela pior recessão de sua história (de 2014 a 2016), seguido por três anos de fraco crescimento (2017-2019). No final do ano passado, o PIB ainda estava no mesmo nível de meados de 2012.
Outra questão é a expectativa de que o país tenha uma forte queda do PIB neste ano, seguida por uma fraca recuperação nos anos seguintes.

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De acordo com análise publicada pelo economista Marcel Balassiano, da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre), 82% dos países acompanhados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) devem apresentar desempenho melhor da economia do que o Brasil no biênio 2020/2021.
Considerando as projeções do próprio Fundo e também da pesquisa Focus do Banco Central, a economia brasileira deve ter uma contração média de 1,3% no período (-5,9% neste ano e +3,5% no próximo, pela Focus).
Essa piora não se deve apenas à questão de saúde, que afetou a economia de maneira global, mas também a problemas internos que se refletem em uma piora maior por aqui de reversão de expectativas.
Segundo a Economist Intelligence Unit, o Brasil deve ser a economia mais afetada pela Covid-19 em uma amostra de 19 países, quando se compara a previsão para o PIB em 2020 antes e depois da pandemia.
A diferença entre o crescimento esperado pelo FMI de 2,4% e a nova projeção de -5,5% é de 7,9 pontos percentuais. Em outros países selecionados, ela é de 6,5 pontos (México), 4,9 pontos (China), 4,5 pontos (EUA) e 3,6 pontos (Rússia).

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