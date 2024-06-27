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Suspeita de fraudes

PF realiza operação de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas

Ex-CEO Miguel Gutierrez é um dos alvos de investigação por manipulação de mercado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2024 às 08:13

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 08:13

Polícia Federal (PF), em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), iniciou nesta quinta-feira (27), a Operação Disclosure, contra ex-executivos da Americanas, incluindo o ex-CEO Miguel Gutierrez.
Em nota, a Polícia Federal informa que, no decorrer da operação, cerca de 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores, localizadas no Rio de Janeiro. O Ministério Público informou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prestou apoio técnico durante a investigação.
Por ordem da Justiça Federal, foi determinado o bloqueio de bens e valores dos ex-diretores, ultrapassando R$ 500 milhões. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
As investigações levantaram evidências de que os ex-diretores participaram de fraudes contábeis através de operações de risco sacado, o que possibilitou à empresa antecipar pagamentos a fornecedores mediante empréstimos bancários. Também foram detectadas irregularidades em contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), incluindo a contabilização de VPCs que não existiam.
Ainda de acordo com informações do Ministério Público, há evidências que sugerem a ocorrência de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, formação de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

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