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Petrobras reduz preços de venda do gás de cozinha

De acordo com a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a política de preços

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 14:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 dez 2022 às 14:49
Cozinha
Botijão de gás Crédito: Procon Vitória/PMV
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7), a redução do preço médio de venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras de R$ 3,5837 por quilo para R$ 3,2337 por quilo.
Assim, o preço médio botijão de 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha, cai R$ 4,55, para R$ 42,04. As alterações valem a partir desta quinta (8).
"Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio", afirmou a companhia, em nota.

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