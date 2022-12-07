Petrobras reduz preços de venda do gás de cozinha

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7), a redução do preço médio de venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras de R$ 3,5837 por quilo para R$ 3,2337 por quilo.

Assim, o preço médio botijão de 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha, cai R$ 4,55, para R$ 42,04. As alterações valem a partir desta quinta (8).

"Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio", afirmou a companhia, em nota.