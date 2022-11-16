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GLP

Petrobras reduz preço do gás de cozinha pago pelas distribuidoras

Redução equivale a R$ 46,59 por botijão de 13kg, ou uma redução média de R$ 2,60 por 13 kg
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2022 às 20:13

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 20:13

Cozinha
Botijão de gás Crédito: Procon Vitória/PMV
A Petrobras anunciou no início da noite desta quarta-feira (16) que vai reduzir o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, a partir desta quinta-feira (17).
O preço pago pelas distribuidoras será reajustado de R$ 3,7842 por quilo (kg) para R$ 3,5842/kg. Isso equivale a R$ 46,59 por botijão de 13kg, ou uma redução média de R$ 2,60 por 13 kg.
A Petrobras afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a sua prática de preços.
Segundo a estatal, o objetivo é buscar o equilíbrio dos seus preços com o mercado sem o repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

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