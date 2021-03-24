Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras reduz preço da gasolina em 4% e do diesel em 3,8%
Combustíveis

Petrobras reduz preço da gasolina em 4% e do diesel em 3,8%

Os novos preços cobrados nas refinarias começam a valer a partir desta quinta-feira (25). No caso do diesel, é a primeira queda no ano

Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 mar 2021 às 12:41
Posto Petrobras
Ricardo Medeiros Crédito: Ricardo Medeiros
Petrobras anunciou hoje (24) uma redução de R$ 0,11 nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias. A partir de amanhã (25), o preço médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59, uma queda de 4%.
Já o litro do diesel teve uma redução de 3,8% e passará a custar, a partir de amanhã, R$ 2,75, segundo informações divulgadas pela empresa.
A nota divulgada pela Petrobras reforça que a companhia baseia os preços dos combustíveis em variações no mercado internacional e na taxa de câmbio. O preço para o consumidor final, no entanto, ainda sofre o acréscimo de impostos, da mistura obrigatória de etanol e das margens das distribuidoras e postos de combustíveis.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Aumento da gasolina também causa impacto no preço do etanol, diz ANP

Regra dos 70% mudou? Saiba calcular se vale trocar gasolina por etanol

Preço do etanol sobe junto com o da gasolina no ES; entenda o motivo

5 mitos e 5 verdades na hora de economizar gasolina

Preço do litro da gasolina no ES já passa de R$ 6 em alguns postos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados