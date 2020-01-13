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Combustível

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias

Para consumidor, queda de preço ainda deve demorar, diz Fecombustíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 19:45

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 19:45

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras confirmou, há pouco, redução de 3% no preço do diesel e da gasolina para as refinarias. A medida entra em vigor nesta terça-feira (14). O último reajuste anunciado pela companhia para a gasolina foi em 1º de dezembro do ano passado e, para o diesel, no dia 21 daquele mês.
A medida não surpreendeu o mercado, disse hoje (13) à Agência Brasil o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), Paulo Miranda Soares.
Soares lembrou que, quando começou a tensão entre Irã e Estados Unidos, o preço do petróleo no mercado internacional subiu de US$ 64 para US$ 70 o barril. Como o preço já voltou ao patamar anterior, Soares disse que a tendência é de queda do preço dos dois combustíveis no mercado interno brasileiro. É absolutamente normal e esperada essa atitude da Petrobras.
O presidente da Fecombustíveis ressaltou, porém, que, para o consumidor, a redução do preço deve demorar algum tempo, porque as distribuidoras têm que gerir o estoque, estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros. Só baixa o preço quando ela [distribuidora] vender o estoque que comprou mais caro. Para chegar à bomba, deve demorar 15 dias, porque a concorrência é muito grande no setor de revenda, disse Soares.
Com informações da Agência Brasil

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