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Reajuste

Petrobras reajustará gasolina em 3% e diesel em 4% a partir da quarta (16)

O petróleo tem subido no mercado internacional impulsionado pelo início da vacinação em alguns países, mas tem oscilado com o aumento dos casos de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:49

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:49

Abastecimento em posto de gasolina
A gasolina terá acréscimo de R$ 0,0518 e o diesel de R$ 0,0749, o que ainda deixa impraticável a importação desses produtos. Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras vai aumentar a gasolina em 3% e o diesel em 4% a partir da quarta-feira (16), nas suas refinarias, seguindo a alta dos preços do petróleo no mercado internacional. O diesel marítimo (bunker) será ajustado em 4,1%, informou a estatal.
De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina terá acréscimo de R$ 0,0518 e o diesel de R$ 0,0749, o que ainda deixa impraticável a importação desses produtos.
O petróleo tem subido no mercado internacional impulsionado pelo início da vacinação em alguns países, mas tem oscilado à medida que mais casos de covid-19 são anunciados.
Nesta terça, a commodity operava em torno de US$ 50 o barril, depois de ter chegado a cair a US$ 20 no auge da pandemia, em abril.

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