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Petrobras diz que não contratará petroleiros que passaram pela Venezuela

Os norte-americanos já determinaram sanções contra petroleiros e empresas que tenham feito contratos com os venezuelanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 19:10

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 19:10

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Petrobras anunciou que não está contratando petroleiros que estiveram na Venezuela nos últimos 12 meses. A medida dialoga com sanções impostas ao país do presidente Nicolás Maduro pelo Departamento do Tesouro Americano, que busca minguar as receitas venezuelanas - muito dependentes do petróleo.
Os norte-americanos já determinaram sanções contra petroleiros e empresas que tenham feito contratos com os venezuelanos.
"Desde o ano passado estamos adotando procedimentos para evitar a contratação de navios que não estejam alinhados com a regulamentação do Departamento do Tesouro Americano - OFAC", informou, em nota, a Petrobras.
De modo a destacar esse alinhamento, a empresa comunicou aos fornecedores que não aceitaria ofertas feitas por navios que tenham estado no país vizinho sem "a devida licença" do OFAC no último ano.

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