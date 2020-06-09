Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Processo de normalização da operação pode começar em julho, segundo Petrobrás
Após isolamento social

Processo de normalização da operação pode começar em julho, segundo Petrobrás

Até o fim de junho estão mantidas as atuais condições de isolamento social dos seus funcionários, com a adoção do teletrabalho pelo pessoal da área administrativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:44

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:44

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
Em nota, a estatal, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que "está planejando o retorno às atividades presenciais com cuidado Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras pode iniciar um processo gradual de retomada das atividades no início do mês que vem. Até o fim de junho, no entanto, estão mantidas as atuais condições de isolamento social dos seus funcionários - com a adoção do teletrabalho pelo pessoal da área administrativa e com a presença restrita de empregados considerados essenciais na área operacional.
O plano de suspensão da quarentena foi apresentado pela equipe de Recursos Humanos da empresa aos empregados e sindicatos ao longo do dia de ontem, em reuniões virtuais, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Em nota, a estatal, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que "está planejando o retorno às atividades presenciais com o mesmo cuidado que a companhia tem atualmente em suas frentes operacionais". Diz também que avaliará os cenários internos e externos para definir o momento de retomada ou ampliação da atuação presencial em cada prédio ou unidade.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O risco de contaminação pelo coronavírus com o fim da quarentena foi classificado e representado por três bandeiras: verde, amarela e vermelha. Na primeira é autorizado o retorno; na segunda, são adotadas medidas preventivas; e na terceira, o isolamento é mantido.
"Ainda não há datas definidas para o início da fase de transição, que será segura e gradual, em ondas. As condições de retorno vão depender da cidade e da unidade, e também das atividades e condições de saúde do empregado", afirmou.
Algumas práticas adotadas na pandemia vão ser mantidas, como o regime de teletrabalho em até três dias por semana, dependendo da orientação dos gerentes de cada área. Esse seria um exemplo de um "novo normal" do pós-quarentena, como informou ontem a equipe de RH.
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), representante de mais da metade dos empregados da estatal, considera o fim do isolamento como temerário e se reúne nesta terça-feira para avaliar um posicionamento à companhia.

Veja Também

Indústria de São Paulo tem a maior queda da história com coronavírus

China bate Brasil em comércio com a Argentina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Motorista suspeito de atropelar e matar idosa na BR 101 em Jaguaré é preso
Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados