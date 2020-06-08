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Impactos econômicos

Furto de combustíveis em dutos caiu 31% em um ano, diz Petrobras

Em comunicado, a companhia informou também que a redução nos volumes perdidos mantém tendência de queda no primeiro semestre de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 15:26

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 15:26

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
O volume representa 31% do total de furtos registrados pela empresa Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras reduziu em 3,4 milhões de litros o furto de combustíveis no primeiro ano do Programa Integrado Petrobras de Dutos (Pró-Dutos). Esse volume representa 31% do total de furtos registrados pela empresa, que lançou o programa em junho de 2019
Em comunicado, a companhia informou também que a redução nos volumes perdidos mantém tendência de queda no primeiro semestre de 2020, com redução de mais de 30% na média mensal em relação ao mesmo período de 2019.
Em 2020, foram identificadas 101 ocorrências até maio. O objetivo da Petrobras é reduzir em 75% a incidência desse crime até o fim de 2021, e com ações integradas aos Estados e governo federal, buscar a eliminação das derivações clandestinas em breve.
Em todo o País, a Transpetro, subsidiária da estatal, opera 14 873 km de dutos que transportam combustíveis. "Quando não há a intervenção de criminosos, os dutos são a opção mais segura, rápida e confiável para o transporte desses produtos. O volume transportado por essa malha de dutos representa 20 mil caminhões-tanque deixando de trafegar por dia pelas estradas", afirmou a companhia.

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