Petrobras de hoje é melhor que a de um ano atrás, diz Castello Branco

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente da Petrobra s, Roberto Castello Branco, aproveitou a apresentação do resultado financeiro de 2020, em teleconferência com analistas de mercado, para elencar os ganhos da empresa em sua gestão, sobretudo num ano de crises sanitária e econômica. Na lista mencionada por ele, estiveram dados relativos, principalmente, às finanças e operação da estatal.

Ele iniciou sua fala destacando que seu objetivo foi de superar os concorrentes. "Quando fomos atingidos pela crise, nosso compromisso foi de terminar melhor que começamos. A Petrobras de hoje é melhor que a de um ano atrás", afirmou.

Em seguida, respondeu críticas do presidente Jair Bolsonaro por permanecer trabalhando de casa na pandemia.

Segundo ele, o home office é uma inovação que o momento exige e "vitorioso é quem sabe mudar". "O home office reduziu a taxa de contaminação do vírus, reduziu custos e aumentou produtividade. Não foi só a Petrobras que se beneficiou", ressaltou.