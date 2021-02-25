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Crise da gasolina

Petrobras de hoje é melhor que a de um ano atrás, diz Castello Branco

Ele iniciou sua fala destacando que seu objetivo foi de superar os concorrentes. "Quando fomos atingidos pela crise, nosso compromisso foi de terminar melhor que começamos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2021 às 13:44

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 13:44

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, aproveitou a apresentação do resultado financeiro de 2020, em teleconferência com analistas de mercado, para elencar os ganhos da empresa em sua gestão, sobretudo num ano de crises sanitária e econômica. Na lista mencionada por ele, estiveram dados relativos, principalmente, às finanças e operação da estatal.
Ele iniciou sua fala destacando que seu objetivo foi de superar os concorrentes. "Quando fomos atingidos pela crise, nosso compromisso foi de terminar melhor que começamos. A Petrobras de hoje é melhor que a de um ano atrás", afirmou.

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Em seguida, respondeu críticas do presidente Jair Bolsonaro por permanecer trabalhando de casa na pandemia.
Segundo ele, o home office é uma inovação que o momento exige e "vitorioso é quem sabe mudar". "O home office reduziu a taxa de contaminação do vírus, reduziu custos e aumentou produtividade. Não foi só a Petrobras que se beneficiou", ressaltou.

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