Petrobras aumenta preço do diesel em R$ 0,22 a partir deste sábado (1°)

SÃO PAULO - A Petrobras elevou em mais de 6% — um aumento de R$ 0,22 — o preço médio do diesel para distribuidoras. Com isso, o valor por litro passará a se de R$ 3,72 a partir deste sábado (1º), no primeiro ajuste do combustível fóssil em mais de um ano.

A companhia não reajustava o diesel, combustível mais consumido do país, desde 27 de dezembro de 2023, quando cortou em 7,9% o valor do produto em suas refinarias.

Frentista abastecendo carro em um posto de combustíveis Crédito: Pixabay

A medida já era esperada pelo mercado, mas a confirmação do reajuste deu força aos papéis da petroleira. Às 14h15, as ações preferenciais (PETR4) subiam 2,35% na Bolsa, cotadas a R$ 38,27. Já as ordinárias (PETR3) avançavam 2,03%, a R$ 42,21. O Ibovespa, no mesmo horário, tinha ganhos de 0,18%, aos 127.141 pontos.

O repasse do aumento do preço da Petrobras aos consumidores finais nos postos depende de uma série de fatores, incluindo cobrança de impostos, mistura de biodiesel e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Além disso, o mercado brasileiro também é suprido por algumas refinarias privadas e por importações.

Na segunda-feira (27), o presidente Lula (PT) se reuniu com a presidente da Petrobras Magda Chambriard e foi comunicado sobre o reajuste de preços.

Interlocutores do governo acreditam que o impacto pode ser amenizado pela queda do dólar, diminuindo temores de alta no preço dos alimentos.

Entretanto, os preços dos combustíveis já devem subir nas bombas a partir deste sábado (1) com o aumento do ICMS. O aumento será de R$ 0,06 no litro do diesel e biodiesel e R$ 0,10 por litro de gasolina e etanol.

Em nota, a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) disse que vê com bons olhos o reajuste, apesar de não zerar a defasagem do óleo diesel em comparação ao produto dos Estados Unidos.

A associação projeta que o aumento será de aproximadamente R$ 0,19 por litro, chegando a R$ 0,25 por litro com o reajuste do ICMS.

Segundo a Abicom, a defasagem no preço do diesel em comparação aos preços praticados no exterior está próxima ou superior a 20% nas últimas três semanas.

De acordo com André Braz, coordenador de Índices de Preços do FGV IBRE, o impacto imediato na inflação deve ser ínfimo.

"O diesel pesa muito pouco, apenas 0,23%, no consumo das famílias. Isso faz com que um aumento de R$ 0,22, equivalente 6,28%, na refinaria impacte em 0,01 ponto percentual no IPCA de fevereiro", diz Braz.

No entanto, o economista afirma que o maior impacto é indireto, já que o diesel é utilizado em diversos segmentos, como máquinas do agronegócio, transporte rodoviário e público urbano, e termelétricas.

"Esses aumentos encarecem tudo isso, mas não sabemos exatamente qual será o impacto verdadeiro, que não será visto no IPCA de fevereiro, e sim no custo da estrutura produtiva" André Braz - Coordenador de Índices de Preços do FGV IBRE

Para ele, uma parte deste encarecimento poderia ser compensada pela valorização do real. No entanto, a cotação do dólar teria que recuar mais, já que, apesar da queda de janeiro, ele ainda está bem acima do patamar visto no começo de 2024.