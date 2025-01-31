Explosão no preço do café: quais os impactos para produtores e indústria?

O mercado de café está em ebulição. Nos últimos meses, o preço do café verde disparou, alcançando níveis que desafiam tanto produtores quanto indústrias . Dados do Centro de Comércio de Café de Vitória revelam que, em 27 de janeiro de 2025, a saca de 60 kg de café arábica (bebida dura, com 20% de cata) foi negociada por R$ 2.357. Um ano antes, em 26 de janeiro de 2024, a mesma saca custava apenas R$ 970. Esse aumento de impressionantes 142,98% no arábica é acompanhado por uma alta ainda maior no café conilon, que subiu 155,06% no mesmo período.

Essa explosão de preços reflete desafios globais que vão desde condições climáticas adversas até a especulação financeira e a crescente demanda mundial.

O que está por trás dessa alta?

Quatro fatores principais impulsionam essa escalada nos preços:

Crise climática e oferta escassa: geadas, secas e temperaturas extremas em grandes regiões produtoras, como Brasil e Vietnã, afetaram severamente as colheitas. Como o ciclo do café é longo, a recuperação da oferta leva anos, agravando o desequilíbrio entre oferta e demanda. Demanda crescente: o consumo global de café continua em alta, especialmente em mercados emergentes da Ásia, enquanto os tradicionais, como Estados Unidos e Europa, mantêm seu apetite pela bebida. Essa combinação alimenta a pressão sobre os preços. Especulação no mercado futuro: a volatilidade dos mercados futuros de commodities intensifica as flutuações de preços. Além disso, a retenção de estoques por produtores aguardando picos de valorização agrava o problema. Influência do dólar: com transações globais denominadas em dólar, a variação da moeda impacta diretamente os custos de produção e competitividade, criando um cenário ainda mais desafiador para o setor.

Produtores: entre a oportunidade e a incerteza

Para muitos produtores, a alta nos preços representa uma oportunidade rara de melhorar a rentabilidade, especialmente para aqueles que conseguiram colher grãos de boa qualidade em 2024. Esse cenário pode proporcionar recursos para investir em tecnologia, expandir a capacidade produtiva e explorar mercados internacionais.

Entretanto, o otimismo é temperado por incertezas:

“Os preços vão se manter elevados?”

“Haverá condições climáticas favoráveis para sustentar a produção?”

“O lucro será suficiente para cobrir os custos crescentes no campo?”

Além disso, produtores que enfrentaram quebras de safra ou firmaram contratos a preços mais baixos em anos anteriores podem não conseguir se beneficiar dessa alta. Para eles, o impacto financeiro permanece desafiador.

Indústrias em alerta vermelho

Do lado das indústrias, a pressão é intensa. O custo elevado da matéria-prima está reduzindo drasticamente as margens de lucro, principalmente para pequenas empresas que dependem de estoques comprados antecipadamente.

Indústrias de cafés especiais enfrentam desafios ainda maiores. Com um consumidor mais cauteloso diante dos preços altos, muitas empresas relutam em repassar integralmente os custos, optando por reduzir promoções ou mesmo cortar vendas para evitar prejuízos.

A volatilidade diária das cotações torna o planejamento um exercício complexo, especialmente em tempos de incerteza econômica.

Safra de café Crédito: Shutterstock

Para mitigar os impactos para produtores e indústrias, a inovação e estratégia pode ser um caminho. Algumas ações que podem fazer a diferença incluem:

Investimento em sustentabilidade: adoção de práticas agrícolas que não apenas reduzem custos no longo prazo, mas também agregam valor ao produto.

adoção de práticas agrícolas que não apenas reduzem custos no longo prazo, mas também agregam valor ao produto. Aposta em tecnologias: s oluções tecnológicas ajudam a otimizar a produção e o processamento, criando eficiência em todas as etapas e também diminuindo custos.

oluções tecnológicas ajudam a otimizar a produção e o processamento, criando eficiência em todas as etapas e também diminuindo custos. Educação do consumidor: mostrar o valor por trás de um café especial pode justificar preços mais altos e fidelizar clientes.

mostrar o valor por trás de um café especial pode justificar preços mais altos e fidelizar clientes. Gestão financeira sólida: planejar estrategicamente, considerando os riscos e a volatilidade, é essencial para garantir a resiliência do negócio.