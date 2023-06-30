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A partir deste sábado (1º)

Petrobras anuncia redução dos preços do gás de cozinha e da gasolina

Gasolina terá queda de 5,3% nas refinarias, e gás de cozinha baixará 3,9%; consumidor pode ter queda de R$ 0,10 por litro, caso as distribuidoras repassem o desconto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2023 às 13:28

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 13:28

SÃO PAULO - A Petrobras anunciou reduções nos valores do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e da gasolina vendidos para as distribuidoras. Os novos valores entram em vigor no sábado (1º).
O gás terá redução de R$ 0,10 por kg (3,9% a menos) no seu preço médio de venda para as distribuidoras. O preço do kg passará de R$ 2,5356 para R$ 2,4356, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13kg.
Já a gasolina terá redução de R$ 0,14 por litro, ou 5,3%. Com isso, o preço cobrado pela gasolina A será de R$ 2,52 por litro.
Reajuste no preço dos combustíveis
Motorista pode ter queda de R$ 0,10 por litro da gasolina Crédito: Fernando Madeira
Como a gasolina comercializada nos postos leva 27% de etanol anidro, a parcela cobrada pela Petrobras por litro deve ficar em R$ 1,84, segundo a estatal.
Atualmente, a parcela da Petrobras no preço da gasolina é de R$ 1,94. Com isso, o consumidor pode ter uma queda de R$ 0,10 por litro, caso as distribuidoras repassem o desconto na íntegra.
A média de preço final da gasolina nos postos, considerando dados de todo o Brasil, está em R$ 5,35 por litro. No estado de São Paulo, o valor médio é de R$ 5,26, de acordo com dados coletados até o dia 24 de junho.
O valor final cobrado aos consumidores é maior porque inclui impostos, custos de transporte e a margem de lucro das distribuidoras e dos pontos de venda.
Segundo a Petrobras, a redução " tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional".
A última redução da gasolina havia sido em 15 de junho, de R$ 0,13 por litro, às vésperas de um aumento de impostos federais. O valor atual, de R$ 2,52 por litro, é o menor desde fevereiro de 2021.

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