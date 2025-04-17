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Combustível

Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel em R$ 0,12 por litro

Estatal estima que preço médio será R$ 3,43 por litro nas refinarias
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 abr 2025 às 15:44

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 15:44

A Petrobras anuncia que reduzirá, a partir desta sexta-feira (18), em R$ 0,12 por litro, os preços de venda do diesel A (ainda sem adição de biodiesel) nas refinarias. De acordo com a estatal, “o preço passará a ser, em média, de R$ 3,43 por litro”.
O valor final do diesel depende de outros fatores além do produto, como a incidência de tributos (variável por estado) e o percentual de lucro das distribuidoras, como BR, Ipiranga, Ale, e Raízen (Shell e Cosan).
Petrobras reduz preço do diesel para as distribuidoras
Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O desconto de R$ 0,12 também não é em linha, porque o produto final na bomba traz a mistura de 86% de diesel A com 14% de biodiesel para composição do chamado diesel B, conforme estabelece o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A mistura determinada desde 2023 torna o combustível menos poluente.
Assim, a Petrobras afirma que parcela da empresa no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 por litro, uma redução de R$ 0,10 a cada litro de diesel B.
Ainda segundo a estatal, desde dezembro de 2022 os preços do diesel para as distribuidoras reduziram em R$ 1,06 por litro, desconto de 23,6%. 
“Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59/ litro ou 31,7%”, detalha a companhia. A última redução ocorreu em 31 de março.
Estatal explica como a companhia estabelece os preços dos combustíveis, veja aqui.

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