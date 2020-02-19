Petrobras anuncia aumento de 3% no preço médio da gasolina

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Petrobras informou aos seus clientes nesta quarta-feira ( 19) , o reajuste do preço da gasolina. O combustível vai ficar 3% mais caro em suas refinarias a partir da quinta-feira (20) , informou a empresa por meio de sua assessoria de imprensa.

Não foram revistos os preços do óleo diesel.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o litro da gasolina subiu R$ 0,0512, em média.