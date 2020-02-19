Petrobras anuncia aumento de 3% no preço médio da gasolina

A Petrobras informou aos seus clientes nesta quarta-feira ( 19) , o reajuste do preço da gasolina. O combustível vai ficar 3% mais caro em suas refinarias a partir da quinta-feira (20) , informou a empresa por meio de sua assessoria de imprensa.
Não foram revistos os preços do óleo diesel.
Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o litro da gasolina subiu R$ 0,0512, em média.
Segundo o consultor de Petróleo e Gás da FCStone, Thadeu Silva, o reajuste acompanha as altas do câmbio e da commodity no mercado internacional.