Petrobras ajusta contrato de venda do Campo de Baúna por conta da pandemia

De acordo com a petrolífera, os ajustes são em relação ao prazo das duas parcelas que a Karoon tem que pagar pela transação, de valor total US$ 665 milhões, anunciada em julho de 2019. A primeira prestação, de US$ 380 milhões, conta com US$ 49,9 milhões já pagos pela empresa australiana em 24/07/2019, e US$ 150 milhões, que no acordo original seria pago na data da fechamento da venda, teve prazo estendido em até 18 meses após a conclusão da transação. Uma segunda parcela contingente, de US$ 285 milhões, será quitada até 2026.