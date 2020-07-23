Petrobras aprova pagamento de R$ 1,7 bilhão a acionistas

A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 1,7 bilhão para as ações ordinárias da empresa e de R$ 2,5 milhões para ações preferenciais.
A decisão foi tomada em assembleia geral ordinária, realizada nesta quarta (22), no Rio de Janeiro, com base no resultado anual de 2019 e na variação da taxa Selic nos sete primeiros meses do ano (até 22 de julho).
Com isso, o pagamento será de R$ 0,238069 por ação ordinária e de R$ 0,000457 por ação preferencial. O pagamento do dividendo será realizado em 15 de dezembro deste ano.
Mais informações podem ser obtidas no site da Petrobras.
As informações foram divulgadas pela Agência Brasil