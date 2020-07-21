Petrobras: produção de gás natural cai 4,5% no 2º trimestre

Pelo mesmo motivo, a produção comercial de petróleo e gás caiu 5,1% do primeiro para segundo trimestre, para 2,474 milhões de boe/d, ante 2,606 milhões de boe/d no primeiro trimestre do ano

A Petrobras informou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foram produzidos no exterior 45 mil boe/d, queda de 16,7% em relação ao primeiro trimestre. A maior queda da produção, porém, foi registrada na produção em terra, da ordem de 14% do segundo para o primeiro trimestre.