Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras: produção de gás natural cai 4,5% no 2º trimestre
Impacto da pandemia

Petrobras: produção de gás natural cai 4,5% no 2º trimestre

Entre abril e junho, a produção de gás natural foi de 512 milhões de barris de óleo equivalente (boe/d), contra 536 milhões boe/d de janeiro a março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 20:27

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:27

Gás natural canalizado
Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras
A produção de gás natural da Petrobras caiu 4,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro, refletindo os impactos da pandemia da Covid-19 nas operações da estatal. Entre abril e junho, a produção de gás natural foi de 512 milhões de barris de óleo equivalente (boe/d), contra 536 milhões boe/d de janeiro a março.
Pelo mesmo motivo, a produção comercial de petróleo e gás caiu 5,1% do primeiro para segundo trimestre, para 2,474 milhões de boe/d, ante 2,606 milhões de boe/d no primeiro trimestre do ano
A Petrobras informou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foram produzidos no exterior 45 mil boe/d, queda de 16,7% em relação ao primeiro trimestre. A maior queda da produção, porém, foi registrada na produção em terra, da ordem de 14% do segundo para o primeiro trimestre.

Veja Também

Governo assina contrato de concessão com a ES Gás nesta quarta

Petrobras vai anunciar novidades em seu programa de desinvestimento

Petrobras economiza US$ 30 milhões ao perfurar poço no litoral do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados