PEC Emergencial não traz medidas de corte de gastos para compensar auxílio

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC Emergencial, leu seu novo parecer em sessão do Senado nesta terça (2) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Bittar recuou de algumas medidas propostas inicialmente, como a desvinculação de gastos com saúde e educação. Ele manteve, por outro lado, o acionamento de gatilhos para contenção de despesas do governo federal no futuro. A proposta não traz medidas de redução de gastos para compensar o auxílio.

O Senado avalia uma iniciativa para tirar o orçamento do Bolsa Família do teto de gastos neste ano. A equipe econômica reagiu contra. Bittar não antecipou seu posicionamento sobre o tema, mas avisou que haverá alterações na quarta, mantendo o escopo principal da PEC.

Uma das alterações anunciadas é a determinação de que o plano de redução de subsídios será proposto por lei complementar, que pode vir do Congresso. A versão anterior atribuía a responsabilidade exclusivamente ao presidente da República. O senador Esperidião Amin (PP-AL) tenta viabilizar a votação de uma proposta para exigir parâmetros de eficiência aos incentivos fiscais.

Amin reforçou que o plano de redução dos subsídios, que prevê redução dos incentivos para 2% do PIB em oito anos, poderá vir do Congresso futuramente. "Até porque o executivo desse assunto nunca se interessou", afirmou.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vai propor a votação em dois turnos amanhã, o que permite o envio imediato do texto à Câmara dos Deputados, última etapa de tramitação antes da promulgação. A decisão cabe ao plenário. O governo espera a aprovação para lançar uma nova rodada do auxílio ainda em março.