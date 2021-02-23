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Após intervenção

Para Temer, Bolsonaro não incorreu em improbidade administrativa na Petrobras

O ex-presidente defendeu ainda o diálogo para viabilizar a nova nomeação. "Agora está feito, e feito como está, ideal seria que pessoas se entendessem na Petrobras", disse

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:54
Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
ex-presidente da República Michel Temer afirmou nesta terça-feira (23) que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu improbidade administrativa nem desrespeitou a Lei das Estatais, ao intervir na Petrobras. "Se houver diálogo entre representantes dos minoritários e Silva e Luna, resolve isso e o mercado se pacifica", disse o ex-presidente, que fez elogios ao indicado de Bolsonaro como "habilidoso" e "extremamente preparado"
Temer defendeu ainda o diálogo para viabilizar a nova nomeação. "Agora está feito, e feito como está, ideal seria que pessoas se entendessem na Petrobras", disse.
E avaliou que a questão deve se resolver "rapidamente". "No momento em que se solucione a questão da nomeação do novo presidente da Petrobras é claro que as ações, que perderam 20%, 22%, voltam a subir novamente", afirmou o ex-presidente durante evento promovido pela Necton Investimentos.
Na sexta-feira, o presidente Bolsonaro, pelas redes sociais, anunciou a intenção de não renovar o mandato do atual gestor da estatal, Roberto Castello Branco, à frente da petroleira e comunicou a decisão de colocar no posto o general e atual administrador da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna, que atuou como ministro da Defesa de Temer.
O comunicado de Bolsonaro causou estresse no mercado e, na segunda-feira, 22, as ações da Petrobras tiveram queda superior a 20%.
"Cada um tem o seu estilo. O presidente Bolsonaro tem um estilo mais direto, mais objetivo e ele vai tomando atitudes de alguma maneira mais emotivamente e isso cria às vezes um problema, mas o problema é superável", defendeu o ex-presidente. "Ele toma as atitudes, cria-se um problema e logo depois o problema é solucionado", afirmou.

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