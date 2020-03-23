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Coronavírus

Para secretário, houve má interpretação sobre suspensão de salários

Duas novas MP's serão publicadas, de forma casada. Uma delas servirá como complementação para que exista alguma forma de contrapartida aos trabalhadores

Publicado em 23 de Março de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 20:10
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, disse nesta segunda-feira (23) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu para suspender trecho da Medida Provisória 297/2020 porque houve "má interpretação" por parte da população.
O trecho permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até quatro meses durante a crise do novo coronavírus, mas não deixava clara a necessidade de o empregador bancar pelo menos uma parte do salário do trabalhador.
De acordo com Bianco, duas novas MP's serão publicadas em breve, de forma casada, sendo que uma delas servirá como complementação para que exista alguma forma de contrapartida aos trabalhadores.
"O presidente determinou celeridade nisso. Estamos trabalhando nessa questão, como já estávamos. Mas toda medida que envolve custo e gasto depende de responsabilidade fiscal", disse Bianco. "Essa segunda (MP) demora um pouco mais do que as outras, mas presidente pediu pressa e soltaremos o quanto antes", garantiu.

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Bianco explicou que a ideia da equipe econômica era editar a primeira medida, como foi feito no final da noite de domingo, focada em flexibilizações trabalhistas. Somente depois seria editada uma MP complementar que envolveria questões orçamentárias.
"São grupos de medidas que estamos soltando", alegou Bianco. "Tão logo fosse editada essa primeira medida, teria outra com a possibilidade de ajuda por parte do Estado. E esse plano continua de pé. O PR pediu que nós suspendêssemos esse artigo porque houve má interpretação", declarou.
Bianco concordou com a análise de Bolsonaro e disse que as pessoas estavam entendendo que não haveria contrapartida do empregador. "E não era isso que estava no texto", completou.
Diante das críticas contra a MP, a hashtag #BolsonaroGenocida se tornou uma das mais populares no Twitter mais cedo.

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