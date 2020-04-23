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Plano Pró-Brasil

Para Mansueto, R$ 30 bi para infraestrutura em 3 anos é factível

Ao falar sobre programa de obras anunciado pelo governo para retomada pós-pandemia, secretário do Tesouro Nacional disse que a pasta já dispõe de cerca de R$ 24 bilhões em recursos para o período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 18:52

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 18:52

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta quinta-feira (23), que os R$ 30 bilhões previstos pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o Plano Pró-Brasil de investimentos no setor até 2022 é factível. Ele lembrou que a pasta já dispõe de cerca de R$ 24 bilhões em recursos para os próximos três anos.
Mansueto Almeida
Mansueto Almeida disse que a infraestrutura já dispõe de cerca de R$ 24 bilhões em recursos para os próximos três anos Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
"O ministro falou em R$ 30 bilhões em três anos, e ele já tem garantidos R$ 24 bilhões nesse período. Aumentar esses recursos em R$ 5 bilhões ou R$ 6 bilhões é factível, R$ 2 bilhões por ano. Mas é preciso retirar esses recursos de outras áreas do orçamento", alertou, em teleconferência organizada pelo Lide Ceará.
Sem a participação de equipe econômica, a Casa Civil lançou na quarta no Palácio do Planalto um Plano Pró Brasil  chamado informalmente de "Plano Marshall"  para aumentar os investimentos públicos em infraestrutura no pós-crise.
Mais cedo, Mansueto avaliou ser necessário aumentar muito o investimento na retomada da economia após a crise, mas enfatizou que o governo não tem a capacidade de liderar esse movimento.

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