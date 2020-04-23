Para Mansueto, R$ 30 bi para infraestrutura em 3 anos é factível

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta quinta-feira (23), que os R$ 30 bilhões previstos pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o Plano Pró-Brasil de investimentos no setor até 2022 é factível. Ele lembrou que a pasta já dispõe de cerca de R$ 24 bilhões em recursos para os próximos três anos.

Mansueto Almeida disse que a infraestrutura já dispõe de cerca de R$ 24 bilhões em recursos para os próximos três anos Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

"O ministro falou em R$ 30 bilhões em três anos, e ele já tem garantidos R$ 24 bilhões nesse período. Aumentar esses recursos em R$ 5 bilhões ou R$ 6 bilhões é factível, R$ 2 bilhões por ano. Mas é preciso retirar esses recursos de outras áreas do orçamento", alertou, em teleconferência organizada pelo Lide Ceará.

Sem a participação de equipe econômica, a Casa Civil lançou na quarta no Palácio do Planalto um Plano Pró Brasil  chamado informalmente de "Plano Marshall"  para aumentar os investimentos públicos em infraestrutura no pós-crise.