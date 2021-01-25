Pandemia fez brasileiro ser empurrado para os carros seminovos

Venda de carros: brasileiro é "empurrado" para os carros seminovos Crédito: Vitor Jubini

O mercado de carros também foi marcado em 2020 pelo aumento da participação dos seminovos e usados nas vendas e nos financiamentos. Os problemas de falta de peças enfrentados pelas montadoras durante a pandemia e a consequente alta nos preços dos veículos novos acabaram empurrando os brasileiros para aquisição de automóveis já rodados, com parte deles recorrendo à chamada "troca com troco", em busca de algum alívio financeiro na crise.

No ano passado, as vendas de seminovos ou usados somaram 11,4 milhões de unidades, ou 83% do mercado total, um aumento em relação aos 80% de 2019. Salto semelhante foi visto nos financiamentos, com os seminovos e usados passando a responder por 67% dos contratos aprovados pelos bancos em 2020, contra 63% no ano anterior.

Há dois aspectos centrais por trás desse retrato. No primeiro, as montadoras passaram a sofrer com falta de peças para produzir carros novos, em razão das restrições da pandemia. No início, a insuficiência não chegou a causar grandes transtornos porque as concessionárias estavam fechadas.

Contudo, quando as lojas foram sendo gradualmente reabertas, a demanda que estava reprimida explodiu e não havia automóvel para todo mundo. "Com o aumento da demanda e a falta de carro, os preços começaram a subir", lembra Robson Martinho, superintendente de estratégia digital da Santander Financiamentos.

Em seguida, começaram a surgir os impactos da alta de preços e da falta de carros. "Com os veículos zero-quilômetro sendo vendidos a preços mais altos, a capacidade de compra das faixas média e baixa diminui e esse público passa a procurar também por carros seminovos", afirma Milad Kalume Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da consultoria Jato Dynamics.

Com a crise, uma parte dos consumidores também viu no mercado de usados a possibilidade de ganhar algum dinheiro e obter um alívio financeiro, recorrendo à chamada "troca com troco", quando se faz a troca de um usado de maior valor por outro de menor valor, saindo com recurso com bolso. "Eram pessoas que queriam manter a sua mobilidade e, ao mesmo tempo, gerar alguma liquidez adicional", afirma Martinho, do Santander.

Até mesmo quem tinha uma renda mais alta se viu obrigado a procurar os veículos seminovos ou usados, em razão da falta de novos. Nesse caso, até saiu ganhando em termos de conforto, por conseguir comprar, com o mesmo dinheiro, um usado com mais tecnologia.

"O cliente queria comprar um carro novo, de R$ 80 mil a R$ 100 mil, não encontrou o que procurava e acabou migrando para o mercado de usados, podendo até comprar um carro usado mais luxuoso", explica o executivo do Santander.

Para 2021, a expectativa dos bancos é que os carros usados sigam tendo um desempenho superior ao de novos, mesmo com a esperada retomada da economia, até porque é possível que as montadoras continuem tendo problemas de abastecimento, em especial no primeiro semestre.

O Itaú, por exemplo, prevê expansão de 20% para as vendas de seminovos e usados, enquanto o mercado de novos tende a crescer 16%, segundo projeção da Fenabrave, federação que reúne as concessionárias.

ELITIZAÇÃO DO CONSUMO

Levantamento feito pela consultoria Jato Dynamics a pedido do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostra que as compras de carros novos de entrada, com preços de no máximo R$ 50 mil, foram reduzidas a 10,5% do mercado no ano passado.

Em 2018 e 2019, um período de recuperação das vendas de carros, o segmento respondia, respectivamente, por 26,9% e 23,2% das vendas totais. Ou seja, sua representatividade caiu para menos da metade do que era antes do coronavírus.

Na direção oposta, automóveis com preços na faixa de R$ 50 mil a R$ 90 mil ganharam espaço e já representam mais da metade do mercado (54,6%). Até 2018, esse tipo de veículo respondia por 46% do total de carros que saiam das concessionárias.