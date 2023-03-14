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Combate a pirataria

Operação 404 bloqueia mais de 200 sites e aplicativos que pirateiam séries e jogos

Operação focou em sites que transmitem séries, jogos e aplicativos de música de forma ilegal; páginas, em maioria, roubam dados dos usuários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 13:07

Publicado em 14 de Março de 2023 às 13:07

Secretário da Senasp, Tadeu Alencar, fala sobre pirataria online
Secretário da Senasp, Tadeu Alencar, fala sobre pirataria online Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou, nesta terça-feira (14), a 5ª fase da Operação 404, que combate a pirataria online. No total, foram 199 sites bloqueados, 63 aplicativos e houve 32 mandados de busca e apreensão.
Foram também 11 prisões em flagrante, sendo quatro em São Paulo, duas no Paraná, uma na Bahia e quatro em Minas Gerais.
Tadeu Alencar, secretário da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), explicou que a operação teve como foco sites ilegais que transmitem séries, jogos e aplicativos de música. Em muitos casos, eles capturam dados dos usuários para praticar crimes.
O secretário disse que a intenção é tornar indisponíveis os serviços criminosos que violam os direitos autorais de milhões de vítimas. A operação contou com a cooperação de órgãos do Reino Unido e Peru.
"A Pirataria provoca um prejuízo de R$ 15 milhões e R$ 2 bilhões deixam de ser arrecadados [ao ano] em face dessa ação de quem age à margem da lei. Esses recursos deixam de ser reinvestidos, tem impacto grande nesse segmento da economia criativa e na cultura brasileira", disse Alencar.
Nesta 5° fase, a operação foi deflagrada em oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.
Iniciada em 2019, a Operação 404 foi assim batizada em referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível.

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