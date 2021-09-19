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Energia

ONS descarta relação de apagões no RJ e MG com crise hídrica

Estados registraram apagões na noite de sábado (18).Operador informou que houve um desligamento total da subestação Rocha Leão, de propriedade de Furnas

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 set 2021 às 14:55
Usina Hidrelétrica de Furnas
Desligamento de subestação em Furnas teria ocasionado os apagões, segundo ONS Crédito: Divulgação/Furnas Centrais elétricas
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) descartou, neste domingo ( 19), qualquer relação do apagão registrado em alguns municípios dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, na noite de sábado (18), com a crise hídrica que vem causando estresse energético no País.
ONS não reportou nenhuma ocorrência em São Paulo, apesar de relatos, informando que, se houve algum problema, deve ter sido local, pois não tomou conhecimento.
Como já havia sido relatado por Furnas, o ONS informou que às 21h21 houve um desligamento total da subestação Rocha Leão, de propriedade de Furnas, "devido à atuação da proteção diferencial de barras do setor de 138 kV", explicou.
De acordo com o sistema de supervisão do Operador, houve interrupção de 696 megawatts (MW) na carga. Às 22h32, o abastecimento estava 100% normalizado.
"O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos. Vale ressaltar que o episódio não tem relação com a crise hídrica do País. Reiteramos que, assim que identificado o problema, atuamos prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível", disse o ONS em nota.

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