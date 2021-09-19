ONS descarta relação de apagões no RJ e MG com crise hídrica

Desligamento de subestação em Furnas teria ocasionado os apagões, segundo ONS Crédito: Divulgação/Furnas Centrais elétricas

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) descartou, neste domingo ( 19), qualquer relação do apagão registrado em alguns municípios dos Estados do Rio de Janeiro Minas Gerais , na noite de sábado (18), com a crise hídrica que vem causando estresse energético no País.

ONS não reportou nenhuma ocorrência em São Paulo, apesar de relatos, informando que, se houve algum problema, deve ter sido local, pois não tomou conhecimento.

Como já havia sido relatado por Furnas, o ONS informou que às 21h21 houve um desligamento total da subestação Rocha Leão, de propriedade de Furnas, "devido à atuação da proteção diferencial de barras do setor de 138 kV", explicou.

De acordo com o sistema de supervisão do Operador, houve interrupção de 696 megawatts (MW) na carga. Às 22h32, o abastecimento estava 100% normalizado.