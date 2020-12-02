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Cuidados

Oi anuncia prorrogação de home office até março de 2021

Com um programa de trabalho remoto, a empresa diz que vem conseguindo manter nos últimos oito meses a produtividade de seus colaboradores

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:18
Trabalho em home office
Trabalho em home office Crédito: Pixabay
A Oi anunciou nesta quarta-feira (2) a prorrogação do home office de 80% de sua força de trabalho até, pelo menos, 31 de março de 2021. Com um programa de trabalho remoto "maduro antes mesmo de 2020", a empresa diz que vem conseguindo manter nos últimos oito meses a produtividade de seus colaboradores assim como as iniciativas de cuidado, segurança e atenção com o time.
A tele informa que em setembro, pesquisa realizada com cerca de 10 mil funcionários mostrou que 93% deles perceberam ganho ou manutenção da qualidade de vida com o home office. "A decisão da companhia está alinhada às suas diretrizes de saúde e segurança e diante do cenário de incertezas da pandemia", diz em nota.
A Oi reforça que com a aproximação da data poderá reavaliar a volta gradual ao trabalho presencial.

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