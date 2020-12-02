Oi anuncia prorrogação de home office até março de 2021

A Oi anunciou nesta quarta-feira (2) a prorrogação do home office de 80% de sua força de trabalho até, pelo menos, 31 de março de 2021. Com um programa de trabalho remoto "maduro antes mesmo de 2020", a empresa diz que vem conseguindo manter nos últimos oito meses a produtividade de seus colaboradores assim como as iniciativas de cuidado, segurança e atenção com o time.