'O fiador do ajuste fiscal é Paulo Guedes', diz Mansueto

Eu tinha duas decisões para tomar. Vamos entrar na fase de planejamento do pós-Covid, de retomar as reformas que já estão no Congresso. É a agenda que vai até o fim do governo. Ou eu decidia sair agora, depois do meio do ano, ou eu achava que tinha que ficar até o fim do governo. Estou muito cansado. Aguentaria até o fim do ano, mas começar a trabalhar nas políticas do pós-covid e sair no fim do ano não era legal. Então nessa fase de discutir o pós-Covid já entra o novo secretário.