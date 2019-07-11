Novo atacarejo na Serra vai abrir 150 vagas de emprego

Nova loja de Atacarejo na Serra, o Atacado Vem, que será construído na Serra Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

José de Anchieta, às margens da BR 101, na Serra, que vai disponibilizar 150 vagas de emprego. Batizado de Atacado Vem, o empreendimento tem inauguração prevista para o 3º trimestre de 2019. O Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai abrir um estabelecimento no segmento de atacarejo no bairro, às margens da, na, que vai disponibilizar 150. Batizado de, o empreendimento tem inauguração prevista para o 3º trimestre de 2019.

VAGAS

- Repositor;

- Operador de empilhadeira;

- Caixa;

- Açougueiro;

- Padeiro;

- Estoquista;

Também serão disponibilizadas vagas para outros profissionais. Para se candidatar será necessário ter pelo menos 18 anos. Algumas oportunidades dispensam obrigatoriedade de experiência na função.

COMO ENVIAR CURRÍCULOS

www.atacadovem.com.br. A empresa não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras. As inscrições acontecerão apenas pelo site, onde o interessado deve deixar informações profissionais e contatos. Os interessados devem cadastrar o currículo no site. A empresa não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras. As inscrições acontecerão apenas pelo site, onde o interessado deve deixar informações profissionais e contatos.

PROPOSTA

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, a Atacado Vem chega ao mercado para oferecer aos capixabas uma nova opção de consumo, sobretudo, para famílias que possuem o hábito de estocar produtos essenciais, de uso contínuo e que buscam preço baixo.

“O sistema de atacarejo permite ofertar condições especiais para compras de volume e maior economia. Existe um público interessado neste tipo de experiência e, por isso, vamos complementar os serviços da nossa Rede, a partir do lançamento do Atacado Vem.

INVESTIMENTO

Com investimento da ordem R$ 18 milhões, a loja ocupará um terreno de 13 mil m², sendo 3.500 m² de área de venda. Terá ambiente totalmente refrigerado, estacionamento amplo e privativo para motos, carros e bicicletas e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida.

O atacarejo contará com 8 mil produtos em seu sortimento, ofertando itens resfriados, congelados, verduras, frutas, legumes, produtos de limpeza e higiene pessoal, com destaque para a oferta dos setores de bebidas, padaria, açougue e Food Service, este último direcionado aos pequenos e médios comerciantes com sortimento de embalagens institucionais, conservas, maionese, ketchup, trigo e embalagens descartáveis variadas.

PREÇOS

Com relação ao sistema de precificação, o Atacado Vem promete ter condições especiais de preço de acordo com o volume comprado (do mesmo item), ou seja, quanto maior o volume, maior será o desconto aplicado. Todas as gôndolas terão etiquetas de preço com o valor de cada item no varejo (unidades) e atacado (a partir de uma determinada quantidade).