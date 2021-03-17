Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nove a cada dez acreditam que indústria forte deve ser prioridade do país
Pesquisa da CNI

Nove a cada dez acreditam que indústria forte deve ser prioridade do país

Apesar do reconhecimento do papel do setor industrial brasileiro, 60% da população avalia que o setor está desaparecendo

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 12:05
Indústria de rochas: Em novembro, setor registrou alta de 36,7% no faturamento nacional na comparação com o mesmo mês de 2019
Setor de rochas ornamentais faz parte da indústria capixaba Crédito: Mineração Marianelli/Divulgação
Os brasileiros consideram a indústria como um setor importante para o crescimento econômico e acreditam que a indústria nacional merece mais apoio. Isso é o que aponta a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: indústria brasileira na visão da população, divulgada nesta quarta-feira (17) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
De acordo com o levantamento, nove em cada dez brasileiros concordam totalmente ou em parte que ter uma indústria forte deve ser prioridade para o país.
"A percepção de 97% da população é que, para a economia do Brasil crescer, é necessário que a indústria também cresça e 94% concordam totalmente ou em parte que o Brasil precisa investir mais em sua indústria", diz a pesquisa.

Veja Também

Restrições e lockdown em outros Estados já afetam indústrias do ES

Indústrias do ES se unem para tentar comprar vacinas para funcionários

O levantamento ainda aponta que mais de nove em cada dez brasileiros consideram que a indústria é importante para a criação de empregos, para o crescimento econômico, melhoria do padrão de vida e para inovação. A indústria e agropecuária foram eleitas como os setores mais importantes para o crescimento econômico do Brasil.
Segundo a pesquisa, a indústria foi citada como setor mais importante por 24% dos entrevistados, enquanto a agricultura, por 22%. Segundo a CNI, os dois setores ficaram empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa. Em terceiro lugar, está o comércio, mencionado por 16% da população.
"O Brasil precisa fortalecer o setor industrial, para que ele seja cada vez mais dinâmico e competitivo, ajudando a superar a mais grave crise sanitária, econômica e social que já vivenciamos", afirmou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.
Em 2014, uma pesquisa semelhante a essa, colocava a indústria isolada em primeiro lugar como setor considerado mais importante para que a economia do País cresça, com 33% das menções.

Veja Também

Produção industrial cai 13,4% em janeiro, a maior para o mês em 20 anos no ES

Mulheres conquistam espaço e fazem história na indústria automotiva

"Entre 2014 e 2020, a indústria perdeu 9 pontos porcentuais de citações, enquanto a agropecuária ganhou 5 pontos percentuais. Outro setor que ganhou participação foi o comércio, que passou de 10%, em 2014, para 16% em 2020", destaca a CNI.
Apesar do reconhecimento do papel da indústria no país, 60% da população avalia que o setor está desaparecendo. A maioria (85%) também concorda totalmente ou em parte que a indústria brasileira enfrenta custos elevados; 79% acreditam que o setor é prejudicado pela concorrência com produtos importados.
Mas, apesar disso, 68% concordam que a indústria brasileira é capaz de concorrer com as indústrias de outros países e 66% que a indústria é moderna.
A pesquisa também apontou que oito em cada dez brasileiros (80%) encorajariam seus filhos a buscar carreira na indústria. O dado é seis pontos porcentuais superior ao verificado em 2014, quando o indicador era de 74%.
Além disso, seis em cada dez brasileiros (60%) concordam que os empregos na indústria são mais gratificantes que os demais setores. Esse avaliação caiu quatro pontos porcentuais em relação a 2014, quando era 64%.
"Nossa indústria também paga os melhores salários. Trabalhadores industriais com ensino superior completo ganham 31,8% a mais do que a média nacional, contribuindo de forma expressiva para o aumento da renda per capita dos brasileiros", disse o presidente da CNI.
Apesar da visão positiva sobre o emprego na indústria, o comércio é o setor mais citado como preferido para começar a carreira profissional. Questionados sobre em qual setor gostariam de trabalhar se estivessem começando a carreira profissional hoje, 22% dos brasileiros citaram o comércio. A indústria está em segundo lugar, com 16% das citações, empatada tecnicamente com o setor público, que teve 14% das indicações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

indústria Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados