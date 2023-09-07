Nestlé anuncia compra da marca brasileira de chocolate Kopenhagen

Quiosque da Kopenhagen em São Paulo Crédito: Kopenhagen/ Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nestlé anunciou, na madrugada desta quinta-feira (7), a compra da marca de chocolate Kopenhagen. O negócio inclui também a Brasil Cacau.

As empresas brasileiras eram controladas pela gestora americana Advent International desde 2020. A expectativa é que o negócio com a multinacional suíça seja concluído em 2024.

Ao longo do processo, a compra estará sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). De acordo com nota à imprensa, o negócio será submetido ao órgão nas próximas semanas.

A aquisição dará à Nestlé o controle acionário e inserirá a empresa no segmento de rede de lojas de chocolates e café, diz a nota.

Na quarta-feira (6), a Folha de S.Paulo havia noticiado a negociação entre as duas empresas, que teve como desfecho a assinatura do contrato para a aquisição. O valor da transação não foi divulgado.

O negócio ocorre cerca de três meses após o tribunal do Cade aprovar a compra da Garoto pela Nestlé. Uma briga judicial envolvendo a aquisição se arrastava desde 2004.

Essa compra, que somava R$ 1 bilhão, foi anunciada em fevereiro de 2002, mas vetada pelo Cade dois anos depois, uma vez que as empresas teriam juntas quase 60% do mercado de chocolates no Brasil.

A multinacional suíça recorreu à Justiça. Hoje, Nestlé e Garoto já não dominam o setor como antes.

Um dos termos do acordo que encerrou a briga judicial estabelecia que a Nestlé se comprometia a não adquirir ativos que representassem pelo menos 5% do mercado de chocolates no Brasil por cinco anos.

A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de mil lojas no Brasil e é uma das maiores franqueadoras do país. São 2.000 funcionários.

Inovação

Renata Moraes Vichi continuará à frente da operação do grupo brasileiro, como acionista e CEO.

"Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de chocolates no Brasil", afirma Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, na nota.

De acordo com as empresas, o negócio permitirá oportunidades em inovação, digitalização, exploração de novas categorias e canais, além de permitir ampliação de iniciativas de sustentabilidade.

"Partimos de um grupo familiar que sempre teve uma governança robusta, com uma cultura forte e propulsora, onde a preservação dos territórios de cada marca e seus movimentos sempre foi prioridade", diz Vichi, na nota.

História

A Kopenhagen foi fundada em 1928 pelo casal de imigrantes da Letônia Anna e David Kopenhagen. Em 1996, houve troca de controle e a empresa foi adquirida pelo grupo CRM.

O faturamento esperado para o grupo em 2023 é de R$ 1,7 bilhão. A Folha apurou que o plano é triplicar o número de lojas até 2026, chegando a 3.000 unidades no país, com expansão da Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee.

Para o advogado Romeu Amaral, especialista em fusões e aquisições, a compra da Kopenhagen pela Nestlé é bem diferente do negócio envolvendo a Garoto. "Para o Cade, o que interessa mais é o mercado relevante, que é o impacto para o consumidor final", diz.

Ou seja, a autarquia procura evitar monopólio e controle de preços. No caso da Kopenhagen, o perfil do consumidor é distinto, então, a Nestlé não estaria retirando do mercado um concorrente direto.

O advogado José Antonio Miguel Neto, que atua diretamente em operações de fusões e aquisições em seu escritório, também chama a atenção para o fato de Nestlé e Kopenhagen terem canais de distribuição diferentes.

Enquanto a Nestlé vende seus produtos para distribuidoras, que entregam para estabelecimentos como supermercados, a Kopenhagen tem lojas físicas, onde vende produtos diretamente para o consumidor final.

Além disso, o especialista não enxerga nenhuma forma de a aquisição resultar em um aumento de poder para mudar preços de matérias-primas dos fornecedores.

Por outro lado, Miguel Neto diz que pode dar problema, no âmbito judicial, a possibilidade de a multinacional suíça passar a comercializar seus produtos nas lojas físicas da Kopenhagen, e esta colocar suas mercadorias no supermercado, por exemplo. Isso pode levar o Cade a impor os chamados remédios, ou restrições, à aquisição.

Recentemente, a Nestlé anunciou um aumento de investimento no Brasil no total de R$ 2,7 bilhões até 2026.