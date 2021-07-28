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Reforma do IR

"Não há problema em alívio de tributo proposto por relator", diz Guedes

Ministro disse que o relator da proposta de reforma do Imposto de Renda está "completamente afinado" com o governo e que vai cumprir a promessa de não aumentar impostos"

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 14:39
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (28), que o relator da proposta de reforma do Imposto de Renda, Celso Sabino (PSDB-PA), está "completamente afinado" com o governo e que vai cumprir a promessa de não aumentar impostos. "O nível de arrecadação vai continuar subindo, não há problema em haver alívio de tributo que o relator propõe na reforma dele", disse, em referência às mudanças que Sabino pretende fazer no projeto e que devem reduzir a arrecadação federal. Guedes falou com a imprensa rapidamente após se reunir com o ministro da Cidadania, João Roma, e antes de encontrar Sabino.
Questionado sobre a vinculação do lançamento de um novo programa social à reforma tributária, Guedes tergiversou. "Queremos reduzir a tributação das empresas. As empresas no Brasil vão pagar o que pagam no mundo inteiro, 23% a 24%. Se a arrecadação continuar subindo, vamos reduzir mais a tributação das empresas em 2022", afirmou. "Queremos reduzir tributação das empresas", reforçou.
O ministro disse ainda que os cálculos apresentados pelo ministro Roma para a criação de um novo programa social são "extremamente responsáveis" do ponto de vista fiscal. A ideia do governo é criar um programa de transferência de renda a partir da ampliação do Bolsa Família e unificação de programas sociais. "Os programas sociais estão sendo feitos dentro da responsabilidade fiscal, com respeito ao teto", afirmou Guedes.

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