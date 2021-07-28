"Não há problema em alívio de tributo proposto por relator", diz Guedes

Questionado sobre a vinculação do lançamento de um novo programa social à reforma tributária, Guedes tergiversou. "Queremos reduzir a tributação das empresas. As empresas no Brasil vão pagar o que pagam no mundo inteiro, 23% a 24%. Se a arrecadação continuar subindo, vamos reduzir mais a tributação das empresas em 2022", afirmou. "Queremos reduzir tributação das empresas", reforçou.

O ministro disse ainda que os cálculos apresentados pelo ministro Roma para a criação de um novo programa social são "extremamente responsáveis" do ponto de vista fiscal. A ideia do governo é criar um programa de transferência de renda a partir da ampliação do Bolsa Família e unificação de programas sociais. "Os programas sociais estão sendo feitos dentro da responsabilidade fiscal, com respeito ao teto", afirmou Guedes.