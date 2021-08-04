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Serviço Prime

Multinacional do varejo entra na briga e garante entrega em 1 dia

Amazon anunciou nesta terça-feira (3) a entrega grátis em um dia para membros do programa de fidelidade Prime

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:23
delivery man smiling and holding a cardboard box
A Amazon anunciou nesta terça-feira (3) a entrega grátis em um dia para membros do programa de fidelidade Prime Crédito: PORNSAWAN
A Amazon anunciou nesta terça-feira (3) a entrega grátis em um dia para membros do programa de fidelidade Prime. O benefício não tem valor mínimo de compra, e está disponível em mais de 50 cidades brasileiras, nos Estados de São PauloMinas GeraisRio Grande do Sul e Pernambuco e também no Distrito Federal. O anúncio vem em um momento em que os concorrentes como Mercado LivreMagazine Luiza e Americanas já realizam entregas em horas.
Segundo Mariana Roth, líder de Amazon Prime para o Brasil, a estratégia da companhia é fazer anúncios de novos prazos mínimos de entrega apenas quando a companhia tem certeza de que conseguirá cumpri-lo, preferindo surpreender positivamente o cliente ao entregar antes do prometido.
Questionada a respeito do quanto a falta de lojas físicas atrapalha a companhia a acelerar a velocidade de suas entregas como a concorrência, que usa os pontos físicos como minicentros de distribuição mais próximos dos clientes, ela afirma que a Amazon busca vencer as distâncias abrindo mais centros de distribuição, sem especificar quantos ou em quais lugares.
"Operamos atualmente nove Centros de Distribuição: cinco em Cajamar (São Paulo), um em Betim (Minas Gerais), um em Santa Maria (DF), um em Santa Rita (RS) e um em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco)", diz Mariana.
Hoje, mais de 700 cidades contam com entrega Prime gratuita em dois dias, incluindo Rio de JaneiroGoiâniaCuritibaFlorianópolis e Vitória. Para todas as outras regiões, a Amazon oferece entrega Prime gratuita a partir de três dias. A empresa não comenta quais os maiores desafios logísticos do Brasil, por considerar o tema estratégico.

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