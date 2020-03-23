MPT diz que vê com preocupação MP da suspensão do trabalho e salário

Carteira de trabalho: Medida Provisória do governo flexibiliza as regras de emprego Crédito: Edson Chagas

O Ministério Público do Trabalho compreende o estado de calamidade vivido pelo país e pelo mundo e as sérias repercussões que a pandemia tem sobre a economia e sobre a sustentabilidade das empresas e, nesse sentido, se associa à necessidade de medidas emergenciais para esse momento, inicia o material.

"Todavia, vê com extrema preocupação medidas que ao reverso de manterem o fluxo econômico em mínimo andamento mesmo em meio à crise, interrompem abruptamente a circulação de recursos e expõe uma gama enorme da população a risco iminente de falta de subsistência" Nota do Ministério Público do Trabalho sobre a Medida Provisória -

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O texto é assinado pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Ele ainda destaca: Evidencia-se plenamente equivocado imaginar um plano de capacitação em que o trabalhador ficará por 4 meses em capacitação sem receber para tanto qualquer espécie de remuneração ou aporte assistencial por parte do aparato estatal.

O Ministério Público do Trabalho reforça que entende como paradoxal e equivocado excepcionar justamente o cumprimento de normas de saúde e segurança laboral, que ao reverso deveriam ser reforçadas, evitando mais perdas de vidas em um cenário tão adverso.

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