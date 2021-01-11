Morre aos 78 anos Raymundo Magliano Filho, ex-presidente da Bolsa

O ex-presidente da Bolsa de Valores, Raymundo Magliano Filho, morreu nesta segunda-feira (11), aos 78 anos.
Magliano Filho estava internado há 50 dias no hospital Albert Eisten. Ele sofria de asma e teve Covid-19.
Considerado um dos responsáveis pela popularização da Bolsa de Valores, Magliano foi presidente da Bovespa entre 2001 e 2008 -ano da fusão com a BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros), dando origem à nova Bolsa.
Magliano Filho também esteve à frente da Magliano Investe, a primeira corretora de valores registrada no Bovespa, fundada por seu pai no fim da década de 1920.