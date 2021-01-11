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Luto

Morre aos 78 anos Raymundo Magliano Filho, ex-presidente da Bolsa

Magliano Filho estava internado há 50 dias no hospital Albert Eisten. Ele sofria de asma e teve Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 12:09

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:09

Raymundo Magliano Filho, ex-presidente da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo)
Raymundo Magliano Filho, ex-presidente da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) Crédito: João Wainer/Folhapress
O ex-presidente da Bolsa de Valores, Raymundo Magliano Filho, morreu nesta segunda-feira (11), aos 78 anos.
Magliano Filho estava internado há 50 dias no hospital Albert Eisten. Ele sofria de asma e teve Covid-19.
Considerado um dos responsáveis pela popularização da Bolsa de Valores, Magliano foi presidente da Bovespa entre 2001 e 2008 -ano da fusão com a BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros), dando origem à nova Bolsa.
Magliano Filho também esteve à frente da Magliano Investe, a primeira corretora de valores registrada no Bovespa, fundada por seu pai no fim da década de 1920.

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