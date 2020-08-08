Morre Walter Malieni, vice-presidente do Banco do Brasil

Walter Malieni durante cerimônia de entrega do prêmio Líderes do Brasil Crédito: Gabo Morales/ Folhapress

Morreu nesta sexta-feira (7) o vice-presidente de negócios de atacado do Banco do Brasil, Walter Malieni Junior.

O executivo tinha 50 anos. Entrou no Banco do Brasil aos 15 e, em 35 anos de carreira, passou por diversas áreas da instituição.

A morte foi causada por um súbito problema cardíaco.

Em nota, o banco manifestou tristeza e afirmou que o executivo era "reconhecido pela sua enorme competência técnica e pela maneira sempre educada e atenciosa com que se dirigia a todos".

Walter estava no posto de vice-presidente de atacado desde o final de 2019, após ter ocupado o cargo em gestões anteriores.

A morte do executivo ocorre em um momento de transição do Banco do Brasil.