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Declarações

Mix agora é 'juro mais baixo e câmbio mais em cima, mesmo', diz Guedes

O ministro afirmou ainda que para quem 'não é manipulador de câmbio', ou seja, mantém o regime flutuante, 'não precisa de muita reserva'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 18:35

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:35

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o mix da economia brasileira agora é "juro mais baixo e câmbio mais em cima, mesmo". Em live promovida pelo Itaú nesta sexta-feira (06), o ministro afirmou ainda que para quem "não é manipulador de câmbio", ou seja, mantém o regime flutuante, "não precisa de muita reserva".
As reservas internacionais hoje estão na casa dos US$ 355 milhões. Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou ao Banco Central avaliar o custo-benefício de manter as reservas.
Apesar da declaração, Guedes reforçou que ninguém quer "queimar reserva". "Queremos ser credor líquido", disse.
O ministro avaliou ainda que "provavelmente" o câmbio já teve seu overshooting.

INFLAÇÃO 

Em relação aos preços internos, Guedes disse que o "ajuste de preços relativos que está acontecendo" na esteira do aumento da demanda provocada pelo auxílio emergencial já vai se diluindo à medida que esses pagamentos vão "aterrissando".
O benefício será pago até 31 de dezembro de 2020.

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