Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ministério da Justiça abre ação contra Hurb após relatos de calote
Reservas canceladas

Ministério da Justiça abre ação contra Hurb após relatos de calote

Órgão do governo registrou alto volume de queixas contra a empresa; multa pode chegar a R$ 13 milhões

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2023 às 10:02
SÃO PAULO, SP - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) abriu, na segunda-feira (24), um processo administrativo contra a Hurb (antigo Hotel Urbano) por desrespeito a consumidores após registrar uma disparada de reclamações de cancelamentos de reservas em hotéis e pousadas.
A multa pode chegar a R$ 13 milhões e a empresa corre risco de ter as atividades suspensas, informou o órgão.
Procurada pela Folha de S.Paulo, a Hurb afirma que, por questões legais, não comenta processos em andamento. A empresa diz, porém, que tudo será esclarecido perante o Ministério da Justiça, pasta à qual a Senacon está submetida.
A empresa passa por uma crise de imagem relacionada a relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, que cancelam as reservas e prejudicam a viagem de milhares de pessoas.
O órgão diz que, somente no primeiro trimestre deste ano, recebeu mais de 7.000 queixas contra a companhia. O patamar já se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.
João Ricardo Mendes, CEO do Hurb
João Ricardo Mendes, CEO do Hurb, renunciou após xingar clientes nas redes sociais Crédito: Divulgação
Também na segunda, o CEO da companhia, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo depois de xingar consumidores em redes sociais. Em seu lugar, assume de forma interina Otávio Brissant, atual general council da empresa.
Em episódio recente, Mendes vazou dados pessoais e fez ameaças. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.
Em nota divulgada pela Senacon, o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, disse que "tal cenário é inaceitável" e obriga o órgão "a adotar as medidas que lhe cabem por força de disposição legal".
A empresa já havia sido notificada no ano passado para prestar esclarecimentos sobre as práticas comerciais adotadas, mas as respostas apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades apontadas, de acordo com a secretaria.

LEIA MAIS

WhatsApp passar a permitir que uma conta seja usada em até 4 celulares

'A caixa preta das renúncias fiscais precisa acabar', reitera Haddad

STF pode decidir correção do FGTS nesta semana; veja simulações

Planos de saúde esperam dados da ANS e estudam reajuste

Shein e grupo de Minas Gerais fecham acordo para produção local

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito do Consumidor Processos Consumidor Agências Núcleo Hurb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados