Planos de saúde esperam dados da ANS e estudam reajuste

SÃO PAULO, SP - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) deve divulgar nesta segunda-feira (24) a atualização dos dados econômico-financeiros do mercado de planos de saúde no quarto trimestre de 2022.

O setor aguarda os números com atenção porque o fechamento do ano fornece insumos para o cálculo do reajuste dos planos individuais e familiares.

Na última rodada, o reajuste anual bateu em 15,5% Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Na última rodada, o reajuste anual bateu em 15,5%. Foi o maior aumento desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual.