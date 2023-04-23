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Individuais e familiares

Planos de saúde esperam dados da ANS e estudam reajuste

Setor aguarda os números com atenção, pois fechamento do ano fornece insumos para o cálculo do aumento

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 16:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2023 às 16:34
SÃO PAULO, SP - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) deve divulgar nesta segunda-feira (24) a atualização dos dados econômico-financeiros do mercado de planos de saúde no quarto trimestre de 2022.
O setor aguarda os números com atenção porque o fechamento do ano fornece insumos para o cálculo do reajuste dos planos individuais e familiares.
Carteira de plano de saúde
Na última rodada, o reajuste anual bateu em 15,5% Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Na última rodada, o reajuste anual bateu em 15,5%. Foi o maior aumento desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual.
O setor atravessa um momento de alerta com altos níveis de sinistralidade impulsionados por fatores como a pressão dos procedimentos eletivos postergados pela pandemia, pela dengue e as gripes, além da inflação médica. Há casos de grandes operadoras com sinistralidade acima dos 90%.

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